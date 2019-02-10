ساسولو ضد يوفنتوس .. البيانكونيري يفوز بثلاثية.. ويُعزز صدارته للكالتشيو

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، التي أُقيمت على ملعب “تريكولوري”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز البيانكونيري بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة ساسولو ضد يوفنتوس بشكل سريع، وحاول أصحاب الأرض الضغط على لاعبي اليوفي، وتسجيل هدف مبكر، وطالبوا بالحصول على ركلة ترجيح في الدقيقة الثالثة، إلا أن حكم اللقاء رفض احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسدد كريستيانو رونالدو كرة قوية، إلا أن الحارس تصدى لتسديدته، لتصل إلى سامي خضيرة ليهز الشباك في الدقيقة 23، وكاد بيراردي أن يتعادل في الدقيقة 40 من أحداث مباراة ساسولو ضد يوفنتوس ولكن تسديدته مرت فوق العارضة.

وواصل لاعبو اليوفي الضغط بحثًا عن هدف جديد مع بداية أحداث الشوط الثاني، وأحرز رونالدو هدفًا في الدقيقة 52، ولكن حكم مباراة ساسولو ضد يوفنتوس ألغاه بداعي التسلل.

واقتحم أحد المشجعين في الدقيقة 58 من أحداث مباراة ساسولو ضد يوفنتوس الملعب، من أجل معانقة النجم البرتغالي رونالدو، الذي تكفل بإحراز هدف اليوفي الثاني من رأسية مميزة في الدقيقة 70.

ونجح البديل إيمري تشان في تسجيل هدف البيانكونيري الثالث في الدقيقة 86، بعد لمسة من باولو ديبالا إلى المتألق كريستيانو، لتنتهي مباراة ساسولو ضد يوفنتوس بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة.

وبعد مباراة ساسولو ضد يوفنتوس اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم باليوفي رصيده إلى 63 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 11 نقطة عن نابولي وصيف الكالتشيو.