ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ15 من الدعم في برنامج حساب المواطن، ممن استكمل شروط الأهلية والاستحقاق، حيث سيتم الإيداع في حسابات المواطنين في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، بمشيئة الله.

ودعا برنامج حساب المواطن من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل 10 فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس المقبل.

التسجيل مستمر

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

ويتبقى أقل من 24 ساعة، على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ويتم التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

تحديث البيانات

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن تحديث البيانات لا يؤثر على الدعم المستحق، طالما انطبقت الشروط على المستفيد.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالا قال خلاله “: رزقني الله بمولودة جديدة هل لو أضفتها قبل يوم الأحد المقبل يتأثر الدعم أم لا؟ ” .

وردَّ حساب خدمة العملاء عبر تويتر بقوله ”إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق”.

يشار إلى أن الدعم قد يتأثر بتحديث البيانات زيادة أو نقصانًا في بعض الحالات، وذلك وفقاً لنوع البيانات التي سيتم تحديثها، فمثلاً إذا ارتفع مجموع دخول الأسرة فقد يتناقص الدعم والعكس بالعكس.