سامسونغ تطلق هاتفين جديدين لمنافسة تشاومي

المواطن - متابعة

كشفت سامسونغ عن الهاتفين الجديدين، “M10″ و”M20” من فئة “Galaxy M” لمنافسة مصنعين صينيين مثل شاوم”، واستهداف تحديث الشركة من جيل الألفية، مع دخولها في شراكة مع أمازون الهند.

ويشترك الهاتفان في نوع الشاشة “Infinity-V” الكبيرة المتميزة بالنتوء الصغير، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 “ميغابيكسل” و5 “ميغابيكسل” واسعة الزاوية، وشريحة مزدوجة، وفتح القفل بواسطة التعرف على الوجه.

Samsung Galaxy M20

1- بشاشة 6.3 إنش بدقة 2340×1080 “بيكسل”.

2- كاميرا أمامية لالتقاط صور “السيلفي” بدقة 8 “ميغابيكسل” وبفتحة عدسة “f/2.0” تعمل أيضاً ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه.

3- قارئ بصمات الأصابع على الجانب الخلفي للهاتف.

4- كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 13 “ميغابيكسل” بفتحة “f/1.9” وعدسة ثانوية بدقة 5 “ميغابيكسل” وبفتحة “f/2.2” بزاوية واسعة جداً.

5- معالج ثماني النواة بتردد 1.8 “غيغاهيرتز” وفق تقنية 14 “نانومتر”.

6- ذاكرة عشوائية 3 أو 4 “غيغابايت”، وسعة تخزين داخلية 32 أو 64 “غيغابايت”.

7- نظام تشغيل “أندرويد أوريو 8.1″، وبطارية سعتها 5 آلاف “ميلي أمبير” مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 “واط”.

8- مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 “ملم”، وفتحة “SIM” ثنائية، ودعم لبطاقة “MicroSD”.

يبلغ سعر الهاتف بسعة 3 “غيغابايت” 135 يورو، و160 يورو لطراز 4 غيغابايت.

Samsung Galaxy M10

1- شاشة 6.2 بوصة بدقة 1520×720 بيكسل، مع نتوء صغير.

2- كاميرا أمامية لالتقاط “سيلفي” بدقة 5 “ميغابيكسل” بفتحة عدسة “f/2.0” تعمل أيضاً ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه، لكن لا يتضمن الجهاز قارئ بصمات الأصابع.

3- كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 13 “ميغابيكسل” بفتحة “f/1.9” وعدسة ثانوية بدقة 5 “ميغابيكسل” بفتحة “f/2.2” بزاوية واسعة جداً.

4- معالج ثماني بتردد 1.6 “غيغاهيرتز” وفق تقنية 14 “نانومتر”.

5- ذاكرة عشوائية سعتها 2 أو 3 “غيغابايت”، وسعة تخزين داخلية 16 أو 32 “غيغابايت”.

6- نظام التشغيل “أندرويد” “أوريو” 8.1، وبطارية بسعة 3430 “ميلي أمبير”.

7- مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 “ميليمتر”، وفتحة “SIM” ثنائية، ودعم لبطاقة “MicroSD”.

يبلغ سعر الجهاز سعة 2 “غيغابايت” 100 يورو، بينما يصل سعر الجهاز سعة 3 “غيغابايت” إلى 110 يورو. ويبدأ التوافر بحلول 5 فبراير المقبل.