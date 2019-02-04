سباق شرس بين الأندية السعودية في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

المواطن - محمد سمعه

ستسابق الأندية السعودية الزمن خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم صفقاتها سريعًا قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية اليوم الاثنين.

وسيكون اليوم هو الأخير لكافة أندية المملكة للتحرك من أجل إبرام صفقات جديدة استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الجاري.

أبرز الصفقات والتعاقدات

ويذكر أن الهلال كان نجح في ضم المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك واللاعب الإسباني جوناثان سوريانو واللاعب هتان باهبري من نادي الشباب، كما أعلن الاتحاد تعاقده مع خمس صفقات وهم” مروان دا كوستا، جاري رودريغيز، ألكسندر بريجوفيتش، سيكو سانوجو، والحارس جروهي مارسيلو”.

أما الأهلي فنجح في ضم اللاعب كلاوديو بايزا واللاعب الروماني ستانسيو صانع ألعاب الراقي الجديد.

وخلال الأيام القليلة الماضية نجح الشباب في ضم البرازيلي سيبا واللاعب أبو بكر تراولي لاعب منتخب جامبيا والمغربي مبارك بوصوفة.

كما أعلن الرائد عن تعاقده مع اللاعب خالد الغامدي على سبيل الإعارة من نادي النصر، وتعاقد النصر مع اللاعب عبدالله الخيبري من صفوف الشباب بعد موافقة الليث على بيع المدة المتبقية من عقده، وانتقل اللاعب سامي النجعي لاعب النصر إلى نادي القادسية حتى نهاية الموسم.

وأعلن الفيحاء بالأمس عن توصله لاتفاق مع المهاجم التونسي أمين الشرميطي لضمه لمدة موسم واحد من نادي النجم الساحلي التونسي.

ويطمح الرباعي الكبير” الأهلي والنصر والهلال والاتحاد” إلى الاستفادة من الساعات الأخيرة من الميركاتو للوقوف على أهم احتياجات الفريق من أجل المنافسة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.