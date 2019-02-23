سبب طبي يُجبر مؤمن زكريا على مغادرة #أحد

المواطن - محمد سمعه

قال سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد إن اللاعب المصري مؤمن زكريا لن يشارك مع الفريق في المباريات المتبقية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمعاناته من إصابة عضلية طويلة.

وتحدث الحربي لقناة KSA SPORT قائلًا: مؤمن زكريا يعاني من خلل طبي ومن المستحيل أن يُكمل الموسم مع نادي أحد بسبب الإصابة، وخلال الساعات القادمة سنصدر بياناً عن حالة اللاعب الطبية والصحية.

وتابع سعود الحربي: اللاعب مؤمن زكريا لُوحظ أنه لا يستطيع تأدية التمارين بشكل طبيعي، ومن ثم أجرينا عليه فحصاً طبياً واكتشفنا الخلل، والبيان سيصدر عنه خلال الفترة القليلة المقبلة وسنطالب بتسجيل لاعب بديل.

وكان المصري مؤمن زكريا انضم إلى صفوف نادي أحد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الأهلي المصري حتى نهاية الموسم.

وعانى زكريا قبل رحيله عن الأهلي بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وكان نادي أحد تعرض للخسارة بالأمس من الوحدة برباعية مقابل هدف في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.