سبت غير مستقر.. أمطار على 6 مناطق مع رياح وضباب

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، تسبقها رياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على بعض المناطق، متابعةً أن المناطق هي حائل، والقصيم، والمدينة المنورة وجنوب الحدود الشمالية، وكذلك شمال وغرب منطقتي الرياض والشرقية.

وأيضًا توقعت الأرصاد أن تكون السماء يوم غد السبت غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، ولم تستبعد الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.