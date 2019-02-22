سبت ممطر على 8 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، والتي تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، والحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، وجازان، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الدوادمي وعفيف والقويعية والرياض والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية خفيفة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، حتى الثالثة صباح السبت.