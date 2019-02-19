سجناء يقتحمون سيارة بشماعات الملابس لإنقاذ طفلة بداخلها

المواطن - متابعة

اقتحم مجموعة من السجناء سيارة لإنقاذ حياة طفلة، بعد أن نسى والدها المفاتيح بالخطأ وأصبحت عالقة بالداخل.

وبحسب موقع ذا صن، استخدم السجناء الخمسة شماعات ملابس لفتح الباب بعد رؤية والد الطفل في حالة قلق بجانب سيارته بالقرب من محكمة في فلوريدا.

وذكر الموقع أن الأب أخبر السجناء أنه ترك مفاتيحه داخل السيارة، وتُركت طفلته الرضيعة البالغة من العمر سنة واحدة في السيارة.

وعندما قال الأب: إنه لا يستطيع تحمل تكلفة تأجير شخص لفتح السيارة، هرع السجناء لمساعدته وتعاونوا مع الضباط من مكتب شرطة مقاطعة باسكو.

وقال ريتشارد ستانجر من مكتب الشرطة: إنه عندما حصل السجناء على شماعة المعاطف، تمكنوا من فتح الباب بقدر كافٍ لإخراج الطفلة، وشكر الجميع السجناء على مساعدتهم.