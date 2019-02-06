سر الخاتم الكبير في يد جنيفر لورنس

وحصلت لورنس على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي المعالجة بالسعادة (سيلفر لينينجز بلايبوك).

وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام ألعاب الجوع (هانجر جيمز) كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.

يذكر أن جنيفر لورانس ولدت في 15 أغسطس 1990 وحققت أفلامها أكثر من 5.7 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت الممثلة الأعلى أجرا في العالم في عامي 2015 و2016.

ظهرت في قائمة تايم 100 للأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم في عام 2013، وفي قائمة مجلة فوربس لأقوى المشاهير في 2014 و2016.