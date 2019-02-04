سعودية تتصدر القائمة القصيرة لـ جائزة الشيخ زايد للأدب والنقد

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اختيرت ثلاثة أعمال من العراق والسعودية والمغرب في القائمة القصيرة لفرع الآداب في جائزة الشيخ زايد للكتاب بدولة الإمارات، في دورتها الـ13 اليوم الاثنين.

وضمت القائمة رواية (ترتر) للعراقي نزار عبد الستار، ورواية (غواصو الأحقاف) للسعودية أمل الفاران، وكتاب السيرة الذاتية (الذات بين الوجود والإيجاد) للمغربي ابن سالم حميش.

كما أعلنت الجائزة، اليوم الاثنين، عن القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية والتي ضمت أيضا ثلاثة أعمال من أصل تسعة بلغت القائمة الطويلة.

وكانت القائمة الطويلة لهذا الفرع والتي أعلنت في نوفمبر شملت 13 عملا من بين 382 مشاركة أغلبها من مصر ولبنان والعراق والسعودية.

وضمت القائمة الطويلة المجموعة الشعرية “لا أراني” للمصري أحمد الشهاوي ورواية “اسمي فاطمة” للمصري عمرو العادلي ورواية “اليد الدافئة” للفلسطيني يحيى يخلف ورواية “ترتر” للعراقي نزار عبد الستار ورواية “أرض المؤامرات السعيدة” لليمني وجدي الأهدل ورواية “شارع سالم” للنرويجي نزار آغري. كما ضمت رواية “بريد الليل” للبنانية هدى بركات والمجموعة الشعرية “كرسي على الزبد” للبناني محمد علي شمس الدين ورواية “الوردة القاتلة” للسعودي إبراهيم شحبي ورواية “غواصو الأحقاف” للسعودية أمل الفاران. وضمت أيضا كتاب “عمت صباحا أيتها الحرب” للسورية مها حسن وكتاب السيرة الذاتية “الذات بين الوجود والإيجاد” للمغربي ابن سالم حميش ورواية “النبيذة” للعراقية إنعام كجه جي. ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة في فروعها المختلفة سبعة ملايين درهم إماراتي نحو 1.9 مليون دولار.