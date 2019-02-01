سعودية مهددة بالسجن أو دفع 15 ألف ريال لطليقها !

المواطن - علي شيبان - جازان

شكت المواطنة “ر. أ. ج” من أنها مهددة بالسجن أو دفع مبلغ مالي لطليقها؛ بسبب طلبها الخلع.

وقالت المواطن التي تسكن في محافظة صبيا بجازان في تصريحات إلى “المواطن“: إنه بسبب سوء المعاملة من قبل طليقها والضرب وهجرها لمدة طويلة توجهت لطلب الخلع منه في إحدى المحاكم التابعة لمحافظة صبيا بجازان؛ وذلك حتى تعيش مع أولادها الأربعة في أمن وسلام بعيدًا عن المشاكل التي كانت تعاني منها.

وتابعت أنها تقدمت بطلب للمحكمة بالخلع من طليقها بأي شكل من الأشكال؛ وذلك بسبب سوء المعاملة، وبعد عدة جلسات في المحكمة وافق طليقها على الخلع، ولكن بشرط أن تدفع له مبلغًا ماليًّا قدره 15 ألف ريال، ووافقت من أجل أن تعيش بعيدةً عن المشاكل التي تعرضت لها.

وبينت أنها تعيش في ظروف مادية صعبة؛ بسبب عدم وجود دخل إضافي لها غير الضمان الاجتماعي، كما أنها لا تملك بيتًا مستقلًّا، وتعيش مع أهلها في منزل صغير جدًّا، ولم تستطيع دفع المبلغ لطليقها، لتصبح مهددة بالسجن، علمًا بأنه تم إيقاف الصرف لها من قبل الضمان الاجتماعي؛ بسبب عدم مقدرتها على الدفع لتعيش في قلق داخلي.

وناشدت “ر. ج” عبر “المواطن” لإنقاذها من هذه المعاناة، وتسديد دينها وإيجاد منزل لها ولأولادها.

“المواطن” لديها الأوراق والمستندات التي تثبت حالة المواطنة.