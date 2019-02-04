سفارة المملكة لدى أستراليا تحذر المواطنين من أمطار غزيرة وفيضانات

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى أستراليا المواطنين والمواطنات المتواجدين في ولاية كوينزلاند من احتمالية حدوث فيضانات في بعض أجزاء الولاية، نظرا لفتح السدود بسبب تواصل هطول الأمطار الغزيرة.

ودعت السفارة المواطنين والمواطنات لتوخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وتوجيهات السلطات الأسترالية، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها تود تنبيه جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين بولاية كوينزلاند بتوخي الحيطة والحذر، لاحتمالية وقوع فيضانات ببعض مناطق الولاية، نظرا لفتح السدود بسبب تواصل الأمطار الغزيرة، كما تأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة التواصل مع السفارة عبر الأرقام: 0061432257277-0096692003334”.