سفير الإمارات لدى الصين: زيارة الأمير محمد بن سلمان خطوة إيجابية للمنطقة

سفير الإمارات لدى الصين: زيارة الأمير محمد بن سلمان خطوة إيجابية للمنطقة

2019/02/22
الساعة 10:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
1865
0
طباعة
المواطن - الرياض
أكد سفير دولة الإمارات لدى الصين، علي عبيد الظاهري، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين خطوة إيجابية لكامل منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الظاهري في تصريحات نقلها التلفزيون الصيني الرسمي أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات المتبادلة والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار والرخاء.
وكان ولي العهد وصل الصين أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات إضافة إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين من مشروعات واستثمارات مشتركة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم