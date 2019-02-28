سفير المملكة بالقاهرة يكشف حقيقة وجود ضحايا سعوديين في حريق القطار

المواطن - الرياض

نفى سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومـصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع بالقاهرة أمس الأربعاء.

وقال السفير نقلي في تغريدة له عبر “تويتر”: “لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المـصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد”.

وقدم السفير خالص تعازيه لذوي الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء .

وكانت القاهرة قد شهدت أمس حادثا مروعا، إثر حريق ضخم بمحطة القطارات الرئيسية برمسيس مخلفاً وراءه عشرات القتلى والمصابين.