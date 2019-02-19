سكني يوفر 17,243 وحدة سكنية لأهالي الشرقية

المواطن - واس

كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن أن إجمالي أعداد المشاريع السكنية التي بدأ العمل على تنفيذها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في المنطقة الشرقية بلغ 13 مشروعًا، من أصل 18 مشروعًا، توفر أكثر من 17,243 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعين إضافيين جاهزين للشراء بالشراكة مع المطورين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم أن هذه المشاريع تتوزع على عدد من محافظات المنطقة الشرقية، وتوفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030م” لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 % بحلول عام 2020م، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حاليًا في 13 مشروعًا سكنيًا، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وتستحوذ مدينة الدمام على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 10 مشاريع، إذ يأتي مشروع “واحة الدمام” من أكبر مشاريع الإسكان في الشرقية، حيث يوفر 2952 تاون هاوس، تبدأ أسعارها من539 ألف ريال وبقسط شهري 1798 ريالًا، على مساحة كلية للمشروع تقدر بأكثر من 643 ألف متر مربع، وتتراوح مساحة الوحدة الواحدة ما بين 188 – 570 مترًا مربعًا.

ويأتي مشروع “تلال الغروب” كثاني أكبر مشاريع الإسكان في الدمام إذ يوفر قرابة 1632 تاون هاوس على مساحة إجمالية 134.346 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 579.888 ريالًا وقسط شهري يبدأ من 1933 ريالًا، كما تتراوح مساحة الوحدات ما بين 187 – 661 مترًا مربعًا، علاوة على مشروع “تلال الغروب الجنوبي” الذي يوفر 1596 شقة سكنية على مساحة 137,445 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 274 ألف ريال وبقسط شهري يبدأ من 916 ريالًا، بمساحات تتراوح ما بين 133 – 250 مترًا مربعًا.

ويعد مشروع “الفريدة”، الذي يوفر 1224 وحدة على مساحة إجمالية 107 آلاف متر مربع، أحد الخيارات للراغبين في تملك الشقق وبأسعار تبدأ من 249 ألف ريال، وبقسط شهري لا يتجاوز 832 ريالًا، لمساحات 125 – 249 مترًا مربعًا.

أما مشروع إسكان “مد” بمدينة الدمام، فيوفر 728 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويقع على مساحة إجمالية تتجاوز 310 آلاف متر مربع، وبمساحة تتراوح بين 180 – 435 مترًا مربعًا للوحدة، بأسعار تبدأ من 546 ألف ريال وأقساط شهرية 1821 ريالًا.

وفي الدمام أيضًا، يجري العمل على مشروع “نساج تاون”، الذي يوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 191 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 530 ألف ريال للوحدة التي تصل مساحتها إلى 408 أمتار مربعة وبأقساط شهرية تبدأ من 1769 ريالًا.

ويوفر مشروع إسكان الدمام “الواجهة” 574 وحدة سكنية من نوع فيلا، وبمساحة إجمالية للمشروع تقارب 185 ألف م2، وبأسعار تبدأ من 595 ألف ريال وقسط شهري 1985 ريالًا لمساحات تتراوح ما بين 250 – 550 مترًا مربعًا للوحدة.

ومن بين مشاريع مدينة الدمام مشروع “واحة مدى” الذي يقع على مساحة إجمالية تصل لنحو 21 ألف متر مربع، بأسعار تبدأ من 308 آلاف ريال للوحدة التي تتراوح ما بين 130 – 172 مترًا مربعًا بقسط شهري 1027 ريالًا.

بالإضافة لمشروع “الياسمين ريزيدنس” الذي يوفر 103 شقق سكنية على مساحة إجمالية 8.690 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 214 ألف ريال بقسط شهري 1049 ريالًا لمساحات تتراوح ما بين 170 – 226 مترًا مربعًا للوحدة، ومشروع “تلال الدمام” الذي يوفر 50 شقة تقع على مساحة إجمالية 9844 مترًا مربعًا، وأسعار تبدأ من 739 ألف ريال للوحدة بقسط شهري 2464 ألف ريال لمساحة 325 مترًا مربعًا.

أما الخبر، فجاء من نصيبها 3 مشاريع، أولها مشروع “إطلالة البحر”، وهو عبارة عن 860 فيلا تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 358 ألف متر مربع على ساحل الخليج العربي، بتكلفة تقدر بنحو 621 ألف ريال وقسط شهري 2070 ريالًا، للوحدات التي تتراوح مساحتها بين 211 – 792 مترًا مربعًا.

ومن ضمن المشاريع التي يتيحها “سكني” ضمن خياراته المتعددة في الخبر، مشروع “الشروق الدائم” لتوفير 188 شقة سكنية على مساحة تتراوح ما بين 168 – 194 مترًا مربعًا للوحدة الواحدة بأسعار تبدأ من 462 ألف ريال وقسط شهري 1540 ريالًا، بالإضافة لمشروع الشقق الجاهزة “الشبيلي” الذي يوفر 43 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 460 ألف ريال وقسط شهري 1534 ريالًا، على مساحة تتراوح ما بين 147 – 314 مترًا مربعًا للوحدة.

وفي المقابل، حظيت محافظة القطيف بمشروعين، هما مشروع إسكان القطيف “منازل القطيف” الذي يوفر 942 وحدة من نوع تاون هاوس، على مساحة إجمالية للمشروع تقدر بـ 221.383 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 536 ألف ريال وبأقساط تبدأ من 1789 ريالًا، لمساحات تتراوح ما بين 180 – 392 مترًا مربعًا، وكذلك مشروع “القطيف البدراني” الذي يقام على مساحة 58 ألف متر مربع، ويوفر 196 وحدة سكنية من نوع شقق، وبأسعار وصلت 410.753 ريالًا، وبأقساط شهرية 1369 ريالًا لمساحات تصل لنحو 213 مترًا مربعًا.

وفي محافظة الأحساء تتوافر عدد من المشاريع، أكبرها مشروع “ديار الحسا” الذي يوفر 2945 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، في مرحلته الأولى، على مساحة إجمالية تتجاوز 640 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 495 ألف ريال، فيما توفر المرحلة الثانية من المشروع نحو 1435 فيلا بمساحة إجمالية تصل إلى 750 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 495 ألف ريال وقسط شهري 1650 ريالًا.

ويقام إسكان “فلل البيرق المبرز” على مساحة 87 ألف متر مربع، ويوفر 192 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 699 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 2330 ريالًا، لمساحات 250 مترًا مربعًا.

كما يتكون مشروع “الجوهرة السكني” في الهفوف من شقق وفلل سكنية، تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 625 ألف متر مربع لتوفر أكثر من 2132 وحدة سكنية، منها 900 فيلا بمساحات تتراوح ما بين 245 – 473 مترًا مربعًا للوحدة بسعر يبدأ من 666 ألف ريال وقسط شهري يبدأ من 2220 ريالًا، بالإضافة إلى 1232 شقة سكنية بمساحة 200 متر مربع تبدأ من 449 ألف ريال وقسط شهري 1479 ريالًا.

يذكر أن إجمالي ما خُصص للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج “سكني” في 2017م، بلغ 72.923 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا، يشمل 22.951 تمويلًا سكنيًّا مدعومًا، و10.535 أرضًا سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و35.140 وحدة سكنية تحت الإنشاء، ضمن مشاريع تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة والمدارس والمساجد بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.