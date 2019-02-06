سلطان الغنام في مباراة النصر والقادسية .. تألق.. هدف.. وإثارة جدل

المواطن - مروة نبيل

واصل سلطان الغنام تألقه مع العالمي، وظهر بمستوى مميزٍ في مباراة النصر والقادسية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك سلطان الغنام بشكل أساسي في مباراة النصر والقادسية، التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ونجح في تسجيل هدف العالمي الثالث في الوقت القاتل من اللقاء، ليؤمن فوز فريقه.

وكان سلطان الغنام قاب قوسين أو أدنى من الغياب عن مباراة النصر والقادسية بالجولة الـ19، بعدما قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، إيقافه لمباراتين وتغريمه مبلغ مالي يُقدر بـ20 ألف ريال.

وطلبت إدارة العالمي، تعليق عقوبة سلطان الغنام بسبب ضيق الوقت قبل مباراة النصر والقادسية في الجولة الـ19، حيث إن العقوبة لجنة الانضباط والأخلاق صدرت قبل اللقاء بأقل من 24 ساعة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، صباح الأربعاء، تعليق العقوبة، ليُشارك سلطان الغنام بشكل أساسي في مباراة النصر والقادسية ويلعب دورًا هامًّا في فوز العالمي بثلاثية مقابل هدف.

وعلى الرغم من تعليق لجنة الانضباط لعقوبة سلطان الغنام رسميًّا، إلا أن الإدارة القدساوية قررت تقديم احتجاج رسمي لمشاركة اللاعب في مباراة النصر والقادسية في افتتاح الجولة الـ19، مؤكدًا أنه سيرفع كافة التفاصيل خلال المدة النظامية.

وبعد مباراة النصر والقادسية في الجولة الـ19، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.