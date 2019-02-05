سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول #الهلال و#النصر كان عفويًا

المواطن - محمد سمعة

كشف اللاعب سلمان الفرج نجم نادي الهلال حقيقة حديثه مع الحارس وليد عبدالله حارس مرمى نادي النصر خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سلمان الفرج عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: تداول البعض حديثا لي كان مع أخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر.

وأضاف سلمان الفرج: عتابي على من نشر ما حدث وكان حديثًا عفويًا.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان وليد عبدالله حارس النصر قال لسلمان الفرج إن ظلم النصر في الموسم الجاري يخدم مصلحة الهلال، ليرد الفرج عليه ويخبره بأن هذا الأمر غير صحيح.