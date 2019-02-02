سلمان الفرج يغيب عن #الهلال 90 يومًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن غياب نجم وسطه سلمان الفرج عن صفوف الفريق لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في منطقة مفصل الحوض.

وذكر الهلال في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي في تويتر أن سلمان الفرج سيصل إلى المملكة في الرابع من فبراير الجاري، ثم سيُجري فحصًا طبيًّا في الرابع من مارس المقبل للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي.

وفي السادس عشر من مارس سيبدأ سلمان الفرج الجري حول الملعب ضمن برنامجه، على أن يخضع اللاعب لتقييم شامل لبرنامجه ومدى جاهزيته في الثالث من أبريل المقبل.

وكان سلمان الفرج خضع لعملية جراحية ناجحة لتحرير أوتار مفصل الحوض بمدينة ليون الفرنسية على يد الطبيب نيكولاس بونين.

وكان خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قرر استبعاد سلمان الفرج من قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بسبب الإصابة.