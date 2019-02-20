سوق الاثنين في المجاردة مغلق منذ 3 سنوات والبلدية تُبشر الأهالي عبر “المواطن”

المواطن - سعيد مشهور - المجاردة

ناشد مواطنو محافظة المجاردة التابعة لإمارة منطقة عسير، بلدية المجاردة بافتتاح سوق الاثنين الشعبي المغلق منذ 3 سنوات رغم انتهاء مشروع تشييده.

وقال المواطنون في تصريحات إلى “المواطن” إن سوق الاثنين الشعبي يعتبر من أشهر وأقدم الأسواق ويعتبر مصدر دخل لكثير من الأسر الذين يعرضون به منتجاتهم المختلفة.

“المواطن” تواصلت مع مدير بلدية المجاردة عايض المحجاني الذي قال إنه تم عرض موضوع السوق على الوزير لأخذ الموافقة على طرح السوق بين المواطنين وسوف يتم الإعلان في القريب العاجل عن التفاصيل.

وأضاف أن البلدية أعادت بناء السوق بشكل حضاري ومميز ولن يتم الانتهاء من السفلتة والإنارة إلا قبل شهرين تقريبًا، كما تم رفع خطاب للأمانة ومن ثم للوزارة لأخذ موافقة وزير الشؤون البلدية على طرح السوق للاستثمار.