سولاري .. ينتشل ريال مدريد ببراعة من أحزانه

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تقديم أداء مميز أمام الجار أتلتيكو مدريد، والفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسعى المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، إلى قيادة النادي الملكي للفوز على الأتلتيكو ليكون ثاني اختبار صعب يخوضه ريال مدريد خلال ثلاثة أيام بعد التعادل مع برشلونة بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ونجح المدرب سولاري في ثاني اختبار له خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الفوز وتقديم أداء مقنع، خاصة أن ريال مدريد يحاول البقاء في المركز الثاني والفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا لإنقاذ موسمه المحلي بالفترة الحالية.

وقبل تعيين المدرب سانتياجو سولاري، عانى ريال مدريد كثيرًا بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بجانب إقالة المدرب خولين لوبيتيجي، والذي رحل بسبب النتائج الكارثية التي حققها مع ريال مدريد كان آخرها الخسارة في شهر أكتوبر الماضي من نادي برشلونة بخماسية مقابل هدف في كلاسيكو الليجا الذي أقيم على ملعب الكامب نو.

وإذا استمر المدرب سولاري في تحقيق نتائج إيجابية مع ريال مدريد فسيبقى مدربًا للنادي الملكي في الموسم المقبل.

ويذكر أن نادي ريال مدريد يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيحاول ريال مدريد بقيادة المدرب سولاري المضي قدمًا في بطولة دوري أبطال أوروبا أملًا في الفوز بالبطولة للموسم الرابع على التوالي.

ونجح سولاري فقط في قيادة نادي ريال مدريد للفوز ببطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.