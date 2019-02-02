سولشاير مع يونايتد.. انطلاقة مميزة.. وسان جيرمان يمنحه عقدًا دائمًا

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نغمة الانتصارات تحت قيادة المدرب المؤقت، النرويجي أولي جونار سولشاير بعد إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقاد سولشاير الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في 9 مباريات بجميع البطولات، ونجح في الفوز بـ8 مواجهات، وتعادل إيجابيًا في لقاء وحيد أمام بيرنلي بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت صحيفة “ذا صن”، إلى أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم عقد دائم للمدرب النرويجي سولشاير في حالة تجاوز الشياطين الحُمر لعقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت “ذا صن”، أن المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إد وودوارد، اجتمع مع سولشاير الأسبوع الماضي، وأبلغه بإعجاب المسؤولين الشديد بما يُقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، يوم 12 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وستُقام مباراة العودة في باريس، يوم 6 مارس.