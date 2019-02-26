سيناريو عبدالله السعيد يُداعب مؤمن زكريا

المواطن - مروة نبيل

يمر المصري مؤمن زكريا بفترة صعبة خلال الوقت الحالي، بعد فسخ تعاقده مع نادي أُحد، عقب أيام من انضمامه إليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأُصيب مؤمن زكريا في العضلة الأمامية، وسيحتاج إلى 20 يومًا على الأقل قبل العودة والمشاركة في المباريات مع نادي أُحد، الأمر الذي سيكون صعبًا على الفريق الأحدي، خاصة أن الدوري سينتهي في شهر أبريل المقبل.

ووجد مؤمن زكريا نفسه في مأزق كبير، حيث إنه لن يستطيع العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي، لانتهاء فترة القيد، ليصبح مجبرًا على الابتعاد عن المستطيل الأخضر حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن السيناريو الأقرب للنجم مؤمن زكريا هو السير على درب عبدالله السعيد، الذي تعرض له الموسم الماضي، حينما رفضت لجنة الكرة في النادي الأهلي مشاركة اللاعب، بعد توقيعه لنادي الزمالك، ليحترف في فنلندا.

وهناك عدد من الدوريات الأوروبية التي لا زالت فترة القيد فيها ممتدة حتى الآن، ما يُتيح الفرصة أمام مؤمن زكريا لخوض تجربة احترافية جديدة، والاستعداد جيدًا قبل العودة إلى النادي الأهلي الموسم الجديد.

ولا زالت فترة القيد مستمرة في عدد من البلدان، ومنها فنلندا، روسيا، بلغاريا، أوكرانيا، السويد، جورجيا وآيسلندا، بالإضافة إلى الدوري الأميركي.