سييرا .. طوق نجاة #الاتحاد لتجاوز مرحلة الخطر

المواطن - مروة نبيل

اقترب المدرب التشيلي سييرا من العودة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، أملًا في انتشال العميد من الأزمة التي يمر بها.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الاتحاد خاطب سييرا خلال الفترة الماضية، من أجل مراقبة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، تحسبًا لإقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

وأثار سييرا جدلًا حول اقترابه من العودة إلى نادي الاتحاد، بعدما نشر مقطع فيديو وهو يُتابع مباراة العميد الأخيرة ضد الهلال، والتي حسمها الزعيم لصالحه بهدفين دون رد، ليتأزم موقف النمور في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد سييرا بمثابة طوق النجاة لنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث يحظى المدرب الكرواتي بثقة الجماهير، بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم نتائج جيدة تحت قيادته خلال الموسمين الماضيين.

وكان نادي الاتحاد تعاقد مع سييرا في يوليو عام 2016، في ظل معاناة العميد من ظروف صعبة للغاية، بسبب العقوبات الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لعدم سداد مستحقات لاعبين سابقين، بالإضافة لمروره بأزمة مالية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017 تحت قيادة سييرا في المركز الرابع، بعدما كان يُنافس على الصدارة، إلا أن “فيفا” خصم 3 نقاط من رصيده.

واستبعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من المشاركة في الملحق الآسيوي، لعدم إيفائه بالمعايير المالية للحصول على الرخصة الآسيوية، ولكن سييرا نجح في قهر الظروف وتوج بلقب كأس ولي العهد على حساب النصر.

وفي بداية الموسم الرياضي التالي، منع “فيفا” نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جُدد لفترتي قيد، ليضطر سييرا في الاعتماد على نفس اللاعبين، ليُنهي الدوري السعودي للمحترفين مُحتلًا المركز التاسع.

ونجح سييرا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضمن العميد المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولكنه قرر المغادرة وعدم تجديد عقده.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.

وتأمل الإدارة الاتحادية أن يواصل سييرا هوايته في تجاوز الصعاب مع العميد، وقيادته للبقاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.