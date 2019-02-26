سييرا يصل جدة لبدء مهمته مع #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن وصول المدرب التشيلي خوسيه سييرا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدرب التشيلي سييرا، وكان في استقباله بالمطار مسؤول العلاقات العامة في الفريق الأول لكرة القدم، خالد باريان والمركز الإعلامي.

وأقال مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وجهازه الفني المساعد، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، رغم توفير كافة السبل الممكنة لتصحيح مسار العميد.

وقاد سييرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عام 2016، وقاده لتحقيق بطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه قرر عدم تجديد عقده، ورحل بعد نهاية الموسم الماضي.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.