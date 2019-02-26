سييرا يفتح ملف #الأهلي وعينه على الثأر من الثلاثية

المواطن - محمد سمعه

وصل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا إلى مدينة جدة اليوم، وذلك لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

ولن يرتاح المدرب سييرا حيث سيبدأ سريعًا فتح ملف استعداد نادي الاتحاد لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من مارس في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن المدرب سييرا سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

الثأر من الأهلي هدف رئيسي

وسيركز المدرب سييرا على إعداد نادي الاتحاد بشكل جيد لمباراة ديربي جدة، خاصة أن الهدف الرئيسي له هو الفوز على الأهلي بعد خسارة العميد من الراقي في جولة الذهاب بثلاثية مقابل هدف، حيث أقيمت المباراة في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي على ملعب الجوهرة المشعة.

ويملك المدرب سييرا سجلًا مميزًا مع نادي الاتحاد، حيث تمكن من الفوز ببطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين مع العميد ثم قرر الرحيل بعد ذلك عن نادي الاتحاد ليعاني العميد من بعدها.

وسيكون المدرب سييرا أمام مهمة شاقة وهى تحقيق الفوز خلال المباريات المتبقية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لضمان البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.