سييرا يُلمح إلى عودته لـ #الاتحاد

المواطن - طارق سعد

نشر التشيلي سييرا مدرب الاتحاد السابق، مقطع فيديو وهو يتابع كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقه السابق والهلال، وانتهى اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين لحساب الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع بين الاتحاديين، حيث ترتبط الجماهير الاتحادية عاطفياً بمدربها السابق مطالبة بعودته من جديد، في ظل تردي نتائج الفريق حالياً ومصارعته للهبوط في المرتبة قبل الأخيرة من سلم الترتيب.

وفضّل مسيرو الاتحاد مطلع الموسم الحالي عدم استمرار سييرا لقيادة الدفة الفنية، وهو القرار الذي لاقى وقتها تحفظاً من بعض الجماهير الاتحادية لنجاح سييرا في الموسمين الماضيين في حصد بطولتين رغم تردي الأوضاع المالية في الاتحاد.

وتم التعاقد مع الأرجنتيني دياز، ثم الكرواتي بيليتش في شغل منصب المدرب، لكن ذلك لم يجد نفعاً مع استمرار النتائج المخيبة ودخول الاتحاد مرحلة الخطر.

وبحسب أنباء صحفية فقد خاطبت الإدارة سييرا لمراقبة مباريات الفريق، تحسباً لأي طارئ قد ينتج عنه إقالة المدرب الحالي بيليتش، وهو ما قد يفسر متابعة سييرا لمجريات الكلاسيكو في المقطع المتداول.