شاب يجني 35 ألف دولار في 4 أيام.. ماذا فعل؟!

المواطن - متابعة

تمكن شاب من ولاية أيداهو الأمريكية من جمع حوالي 35 ألف دولار، عبر إزالة الثلوج من أمام منازل الجيران، خلال العواصف الثلجية التي ضربت البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

ويملك ديفيد هولستون (18 عامًا) شركة لإزالة الثلوج في دي ألين بولاية أيداهو، وبناء على نصيحة صديق، حمل تجهيزاته معه خلال زيارته إلى منزل والدته في سياتل للاحتفال بعيد ميلادها.

وحالمًا نشر ديفيد إعلانًا على الإنترنت، بدأ هاتفه بالرنين، وانهالت عليه الطلبات من أشخاص يرغبون بإزالة الثلوج من أمام منازلهم، بحسب موقع إنسايد إيدشن.

وعلى الرغم من أن ديفيد كان يتقاضى 750 دولارًا عن كل ساعة عمل، إلا أن الزبائن لم يعترضوا على السعر، طالما أن شخصًا آخر سيؤدي هذا العمر الشاق عنهم، ليصل مجموع ما جمعه خلال 4 أيام فقط إلى نحو 35 ألف دولار.

يذكر أن المواقع الأخرى المختصة بإزالة الثلوج، تتقاضى ما بين 30 و400 دولار عن كل ساعة.