شالكه ضد مان سيتي .. السيتيزن يحول تأخره لفوز قاتل بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة شالكه ضد مان سيتي التي أُقيمت على ملعب “فيلتينس أرينا”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز السيتيزن بثلاثية مقابل هدفين.

وبدأت مباراة شالكه ضد مان سيتي بسيطرة كاملة للاعبي السيتيزن، وكاد سيرجيو أجويرو أن يهز الشباك في الدقيقة السادسة، إلا أن الحارس تألق وأخّرها لركلة ركنية، وحاول كيفن دي بروين التسديد من مسافة بعيدة، ولكن لم تنجح محاولته.

واستغل دافيد سيلفا خطأ من لاعبي الفريق الألماني في الدقيقة 18، ومررها للأرجنتيني أجويرو ليُسجل الهدف الأول في مباراة شالكه ضد مان سيتي بالشامبيونزليج.

وبعد هدف السيتيزن، تخلى الفريق الألماني عن الدفاع وبدأ في التقدم، وسدد دانييل كاريجوري كرة قوية، إلا أنها اصطدمت بيد اللاعب نيكولاس أوتاميندي، ليلجأ حكم مباراة شالكه ضد مان سيتي إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة ترجيح.

وحصل أوتاميندي على بطاقة صفراء، وسدد الجزائري نبيل بن طالب ركلة الترجيح بنجاح في الدقيقة 38، وبعد 5 دقائق، احتسب حكم مباراة شالكه ضد مان سيتي ركلة ترجيح أخرى لصالح الفريق الألماني، ليُنفذها اللاعب ذاته بنجاح.

وحاول السيتيزن تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول من مباراة شالكه ضد مان سيتي عن طريق برناردو سيلفا، ولكن خرجت تسديدته بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

وانتفض السيتيزن في الشوط الثاني، قبل أن يحصل أوتاميندي على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 68، ويحصل على بطاقة حمراء، ليُكمل الفريق الإنجليزي مباراة شالكه ضد مان سيتي بعشرة لاعبين.

وتمكن البديل ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل في مباراة شالكه ضد مان سيتي من ركلة حرة بعيدة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق، وسجل رحيم سترلينج هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الإنجليزي فوزًا هامًّا.