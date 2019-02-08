شاهد الصور.. عقبة القامة المنسية تتربص بسالكي طريق أبها – الطائف

المواطن - عبدالغني آل القبل - النماص

شكا عدد من المواطنين تأخر تنفيذ طريق عقبة القامة الرابطة بين محافظتي النماص وتنومة على طريق أبها الطائف، إذ مضى على توقيع العقد قرابة العشر سنوات حيث بدأ العمل فيها وسرعان ما تلاشت المعدات وأصبحت أشبه بالطريق المهجور.

وقال المواطن محمد الشهري إن عقبة القامة هي الطريق الوحيد الرابط بين النماص وتنومة بمنطقة عسير وليس هناك مبرر في تأخير تنفيذه.

من جانبه أضاف المواطن عبدالله الشهري،هذا الطريق يعتبر طريقا مهما وهو تكملة لمشروع ازدواج طريق أبها الطائف ولَم يتبق منه إلا اليسير ولكن في اللحظة الحرجة تم سحب الآليات من الموقع، وهو متهالك وغير آمن على حياة سالكيه.

وذكر المواطن عبدالوهاب الشهري أن الطريق يشهد ازدحاما شديدا خاصة في فصل الصيف فتكثر الحوادث ويعرقل السير وتسقط الصخور وقد يغلق الطريق لساعات طويلة.

بدوره قال المواطن ظافر الشهري إن الطريق الذي تم الانتهاء منه لم ينفذ بالطريقة الصحيحة إذ يوجد كوبري مشيد بطريقة صحيحة في أحد المسارات فيما يوجد به انحراف شديد تسبب في وقوع الكثير من الحوادث في المسار المقابل.

وناشد المواطنون صاحب السمو أمير منطقة عسير للتدخل لإنهاء معاناة سالكي طريق أبها الطائف مرورا بعقبة القامة.