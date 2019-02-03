شاهد.. الوليد بن طلال بجوار بحيرة في الصحراء: هنا الرياض وليس المالديف

المواطن - الرياض

نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه الرسمي في “تويتر” أثناء رحلة له، بجانب بحيرة ضخمة كوّنتها مياه الأمطار.

وكان الأمير الوليد بن طلال، يتنزه مع مرافقيه للاستمتاع بأجواء الشتاء وجمال المياه والضباب في الرياض.

وعلّق الأمير الوليد على المقطع الذي ظهرت فيه كذلك دراجة مائية (جت سكي) متوقفة على طرف البحيرة الصحراوية، حيث كتب: “صباح اليوم بالبر. صحراء، ماء، وضباب. هذه الرياض وليست المالديف”.

وسُمع في المقطع صوت أمواج المياه بوضوح، فيما ظهرت لوحة تعلن أن درجة الحرارة 13.01 درجة مئوية.

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

صبـاح اليوم بالبـر.

صحراء، مـاء، وضباب.

هذه الرياض وليست المالديف! pic.twitter.com/aRDWGITIRv — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 2, 2019