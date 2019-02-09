شاهد بالصور.. أمطار غزيرة وسيول واحتجاز مركبات بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

شهد العديد من المحافظات في المدينة المنورة، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الشوارع وجريان للسيول.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عقيد خالد مبارك الجهني، أن الحالة المطرية شملت محافظات العلا وينبع وبدر والعيص والحناكية وخيبر.

كما باشرت فرق الدفاع المدني عدة بلاغات التماسات كهربائية واحتجاز لمركبات وتضرر منازل من جراء الأمطار وسقوط أسقف وهناجر من شدة الرياح، حيث تم إنقاذ (١١١) شخصاً، بصحة جيدة، وانتشال جثة مواطن يبلغ من العمر٦٥ عاماً متوفى عن طريق فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن.

وما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا، كما تم إخلاء (١٤) أسرة وإيواؤهم بالشقق المفروشة بمحافظة ينبع، كما تم إغلاق (٦) طرق احترازياً من قِبل إدارة الطرق بالتنسيق مع الجهات الأمنية.