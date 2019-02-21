شاهد بالصور.. استثمار عظيم للتاريخ بين الأمير محمد بن سلمان وسور الصين

المواطن – ساجد الشريف

حرص ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن يوثّق للتاريخ ضمن زيارته الراهنة إلى جمهورية الصين الشعبية، وقوفه على إحدى عجائب الدنيا السبع، بجولة خاصة إلى المعالم التاريخية والحضارية لسور الصين العظيم، برفقة السفير الصيني في السعودية، لي هوا شين.

ولعل أهمية تلك الزيارة، ووقوف الأمير محمد بن سلمان إلى جانب إحدى البوابات التاريخية للسور وإحدى لوحاته الأثرية، إشارة إلى ملامح الرغبة الداخلية له في الإفادة من براعة الاستثمار في التاريخ، خصوصاً أن “رؤية 2030” تعتمد في بعدها الثقافي على الإفادة من التراث التاريخي والحضاري في السعودية سياحياً واقتصادياً.

الاستثمار في معالم السعودية التاريخية الخمسة

تمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تسجيل 5 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي، كان آخرها تسجيل واحة الأحساء قبل نحو 8 أشهر في 29 يونيو 2018.

والمواقع السعودية التي ستشهد المزيد من اهتمام ولي العهد لإبرازها كمشاريع سياحية عالمية في المستقبل القريب، هي:

مدائن صالح:

تسجيل الحِجر (مدائن صالح) كأول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي، يمثل إقراراً بالقيمة الثقافية العالمية، وسلامة الأعمال والإجراءات التي تمت في التعامل مع هذا الموقع، وتقع الحِجر على بعد 22 كـم من محافظة العُـلا، وتحتل موقعاً استراتيجياً على الطريق الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر.

الدرعية التاريخية:

تمثل الدرعية رمزاً وطنيا بارزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية.

جدة التاريخية:

جاءت الموافقة باعتماد منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي، لاحتلال مدينة جدة التي يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الإسلام، مكانة هامة عبر ‏الحضارات ‏المختلفة.

الرسوم الصخرية في حائل:

يعتبر جبة وراطا والمنجور (الشويمس) في حائل، من أهم وأكبر المواقع الأثرية السعودية، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد.

واحة الأحساء:

من أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم بـ 3 ملايين نخلة، فضلاً عن الموقع الجغرافي والتاريخي الهام، لتكون صلة الوصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين.

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