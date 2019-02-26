شاهد بالصور.. استعدادات انطلاق منتدى مسك للإعلام في الريتز كارلتون

المواطن - الرياض

تجري الاستعدادات لانطلاق منتدى مسك للإعلام على قدم وساق، في الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

ويستقبل الريتز كارلتون، اليوم، خبراء من مختلف دول العالم في الإعلام والإدارة والتنمية البشرية والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي، للحديث عن آخر التطورات في مجال الإعلام، وكيفية تحصين النشء وتنمية قدرات النقد الإعلامي لدى الشباب لمواجهات الحملات المغرضة.

وسيبحث المشاركون في المنتدى، كيفية تمكّن البيانات والذكاء الاصطناعي من التأثير في العصر الحالي، إذ بدأت تظهر طرق جديدة لتطوير محتوى إعلامي خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، يتمحور حول العميل، ويضعه على احتكاك مباشر مع القيم التي تجسدها العلامة التجارية.

وستتم مناقشة تزويد خدمات بث الفيديو حسب الطلب، مثل “نِت فليكس”، و”أمازون برايم فيديو”، و”ستارز بلاي أرابيا”، وكيفية فتح المجال ليكون واسعاً أمام فرص جديدة؛ لجني العوائد من المحتوى الإبداعي المنسجم مع ثقافة الجمهور السعودي، وتعلم كيفية استثمار الفرص وتحقق النجاح عبر إبداع محتوى ملائم ثقافياً ومقنع، بحيث يستقطب المعجبين، حيث من المتوقع أن تتفوّق خدمات مشاهدة الفيديو المدفوعة على الخدمات المجانية خلال العقد المقبل.

ويتطرق المنتدى إلى استعراض الحلول التي يمكن أن تقف أمام الأخبار المزيّفة والمغلوطة، والتي تؤثر بشكلٍ سلبي في المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار سرعة ومدى انتشارها.