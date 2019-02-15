شاهد بالصور.. باكستان تستعد لاستقبال ضيفها الكبير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

استعدت باكستان منذ وقت مبكر، لاستقبال ضيفها الكبير، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وانتشرت لافتات الترحيب بولي العهد في جميع الشوارع والميادين الحيوية وفي العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

يذكر أن العلاقات بين المملكة وباكستان، تشهد قوة ومتانة تزداد يومًا بعد يوم؛ لتكون علاقة رائدة وقوية في العالم الإسلامي، وذلك عبر تطوير مستمر للعلاقات التجارية والثقافية والدينية والسياسية والإستراتيجية منذ تأسيس باكستان في عام 1947م.

وتعتبر المملكة باكستان أقرب حلفائها من غير العرب وأقرب حليف من المسلمين، ووفقًا لمركز بيو للدراسات فـ95% من الباكستانيين يفضلون السعودية ولا يرون فيها أي شيء سلبي.

وكانت المملكة واحدة من أقوى المؤيدين لباكستان خلال حروب باكستان مع الهند، وكانت السعودية معارضة فكرة انفصال بنجلاديش عن باكستان عام 1971، كما دعمت السعودية موقف باكستان بشأن النزاع في كشمير، وفي المقابل وخلال حرب الخليج الثانية أرسلت باكستان قوات عسكرية لحماية مكة المكرمة والمدينة المنورة.