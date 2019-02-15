شاهد بالصور.. حريق مروع يخلي 75 شخصًا بأحد فنادق المدينة

المواطن - المدينة المنورة

تسبب حريق مروع في إخلاء 75 شخصًا بأحد الفنادق بمنطقة المدينة المنورة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث على الفور.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عند الساعة 13:25 من ظهر هذا اليوم الجمعة الموافق 10/ 6/ 1440هـ، عن ‏حادث حريق في أحد الفنادق على شارع أبي ذر بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح ‏أن الحريق اقتصر على غرفتين بالدور الثالث المتكرر، وتم السيطرة على الحادث بدون إصابات ولله الحمد، وإخلاء 75 شخصًا من المتواجدين بالفندق احترازيًّا.

وأضاف الجهني، أنه تم مباشرة ‏الحالة من قبل مسؤولي السلامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع، وتم تسليم الحادث لمندوب ‏هيئة السياحة والآثار؛ لاستكمال ما يلزم من إجراءات.