شاهد بالصور.. ساحات تيانامين في بكين ترفرف بالأعلام السعودية

المواطن - شمسي الحضريتي

تناقلت الصحف الصينية والعالمية الزيارة الكريمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى الصين، حيث أسردت هذه الصحف المانشيتات وكتبت الموضوعات، ونشرت الأخبار حيال هذه الزيارة.

ونشرت صحيفة ساينا الصينية عبر صفحتها الأولى تقريرا بعنوان: “العلاقات الصينية السعودية إلى مستوى جديد من القوة والمتانة وطول الأمد”.

أما صحيفة دي دبليو نيوز فقد أبرزت في صفحتها الأولى خبرا بعنوان : “ولي العهد السعودي يصل إلى الصين ولي فونغ يستقبله بالمطار.

أما صحيفة ساوث شاينا مورنينج بوست فنشرت موضوعا صحفيا عن الشراكات الاقتصادية السعودية وكان عنوانه : “أرامكو توقع صفقة مصفاة في الصين خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين”.

كذلك عنونت صحيفة آي آي إن : “ولي العهد السعودي يصل إلى الصين في جولة آسيوية، كما أبرزت صحيفة في سي جي الصينية مظاهر الاحتفاء بقدوم ولي العهد إلى الصين بخبر حمل عنوان : “ساحة تيانامين تتزين بأعلام المملكة العربية السعودية والصين احتفاء وترحيبا بقدوم ولي العهد السعودي.

برس توداي هي الأخرى، نشرت خبراً حول زيارة ولي العهد كتبت فيه : “المحطة الأخيرة برحلته الآسيوية ولي العهد السعودي يصل للصين اليوم وفي سياق الخبر سيعقد ولي العهد السعودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات بين الطرفين لإبرام العديد من الاتفاقات بين البلدين ومستقبلهما”.

كذلك أفردت صحيفة صن بكين خبراً قالت فيه : “ولي العهد السعودي يصل للصين من أجل تعزيز رؤية ٢٠٣٠ والصين على طول الطريق ، وقد تفاعلت الصحافة الصينية مع هذا المستوى الرفيع من الشراكات والصفقات والاتفاقات والاستثمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة وهذا التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات الهامة والمشاريع الكبرى الأخرى”.