شاهد بالصور.. لقطات ل الملك سلمان في حفل تدشين مشروعات الرياض

المواطن - الرياض

وثقت مجموعة من الصور، لقطات من حفل تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمشروعات منطقة الرياض، والتي تجاوزت قيمتها 82 مليار ريال.

ووثقت إحدى الصور، لحظة تدشين خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعًا بقيمة 82.211 مليار ريال في الرياض، لتتواصل مسيرة التنمية والبناء والنهضة في ربوع الوطن.

وظهر الملك سلمان في إحدى الصور، ممسكًا بيد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والابتسامة تعلو محياه، حفظه الله ورعاه.

وفي إحدى الصور ظهر الملك سلمان ممسكًا بصورة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، بكل فخر واعتزاز، في إشارة إلى أن مسيرة التنمية والبناء والتعمير تتواصل من منذ عهد الملك المؤسس وصولًا إلى عهد الملك سلمان حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ووثقت لقطات مؤثرة مشاركة الملك سلمان في أداء العرضة بعد تدشين المشروعات، حيث شرف خادم الحرمين الشريفين حفل العرضة، وشارك في أداء العرضة السعودية، متوشحًا بعلم المملكة العربية السعودية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- رعى أمس الأربعاء، حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الرياض، الذي أقيم في قصر الحكم بمنطقة الرياض.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة قصر الحكم، كان في استقباله- رعاه الله- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.