شاهد بالصور.. نائب أمير مكة يدشن 3 مبادرات ويسلم منتجات سكنية للمواطنين

المواطن - مكة المكرمة

اختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الخميس) جولاته في المحافظات الشرقية للمنطقة بزيارة محافظتي الطائف وميسان.

وبدأ الأمير بدر بن سلطان جولته في الطائف بزيارة معرض مشاريع المحافظة الذي تشارك فيه 6 جهات حكومية.

ودشن خلال الزيارة 3 مبادرات ضمن ملتقى مكة الثقافي والتي تهدف لخدمة الحاج والمعتمر، وتتمثل في مبادرة أمانة الطائف “لمحة” وتعنى بالمواقيت، ومبادرة مطار الطائف الدولي “شرفتونا” ، ومبادرة المعهد الصناعي الثانوي بالطائف “مخدوم”.

كما سلّم نائب أمير منطقة مكة منتجات سكنية بمشروع وادي جليل لعددٍ من المواطنين، واطلع سموه على مراحل العمل في المشروع، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى التي تضم 2040 قطعة⁩ أرض وتقع على مساحة تتجاوز الـ3 ملايين متر مربع أكثر من 62% .

⁩عقب ذلك وقف سموه خلال تجوله في المعرض على مشاريع أمانة الطائف والتي تضمّنت الطائف الجديد والنقبة الحمراء وتطوير وادي وج والنقل العام، كما ‏اطّلع على مشاريع جامعة الطائف والتي شملت المدينة الجامعية بسيسيد وأكاديمية الشعر العربي ومقر الجامعة الرئيسي بالحوية، ‏ومشاريع فرع وزارة النقل ومنها الطريق الدائري مع طريق الجنوب والتي بلغت فيه نسبة الإنجاز 60 %.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنها متنزه كورنيش السحاب ومبادرة تأهيل المدرجات الزراعية.

ثم اطلع سموه على مشاريع صحة الطائف، وهي تطوير مستشفى الأطفال ومراكز الرعاية ومستشفى الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاريع شركة المياه الوطنية الجاري تنفيذها ومنها الخط الناقل للمطار الجديد ومحطة الطرق شمال المحافظة.

وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقيات بين جامعة الطائف وعدد من الجهات، منها إدارة المرور لإنشاء مدرسة تعليم قيادة للنساء والرجال بالجامعة، وأمانة الطائف لإعداد الاستشارات الفنية وتدريب طلبة كلية الهندسة، وبين جامعة الطائف وتعليم المحافظة.



والتقى سموه بعد ذلك عددا من أهالي وذوي شهداء الواجب واستمع لمطالبهم، كما زار سموه خلال جولته كلا من فهد بن معمر، وإسماعيل بكر قاضي، وسعيد العصيمي في منازلهم.

ثم توجه نائب أمير مكة إلى مركز عشيرة، وزار كلاً من فيصل بن سلطان بن جهجاه وحجاب بن محارب بن عديس الشيباني في منزلهما.

وانتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة ميسان، والتقى عدداً من أهالي المحافظة وأبناء وذوي شهداء الواجب واستمع لمطالبهم، كما دشن سموه الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

وخلال جولته في ميسان زار سموه كلا من عطية بن ختام الشعابي الحارثي ودخيل الله بن عيظة الحسيكي في منزلهما.

