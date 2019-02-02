شاهد بالفيديو.. الفنان الإيطالي بوتشيلي يرتدي الغترة والعقال في شتاء طنطورة

المواطن - الرياض

أحيا الفنان الايطالي أندريا بوتشيلي حفلاً غنائياً مساء أمس الجمعة على مسرح مرايا بالعلا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وفاجأ بوتشيلي جمهوره بارتدائه الغترة والعقال، وذلك تعبيراً عن تفاعله مع المكان، والجمهور السعودي والخليجي.

وقدم الفنان الإيطالي عدداً من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، كما شاركته ضيفة الحفل الفنانة “إلاريا ديلا بيديا”، وعازفة الكمان “أنستازيا بتريشاك”.

يذكر أن بوتشيلي من الفنانين الذين لهم شهرة عالمياً، وهو من مواليد عام 1958، وكان ضعيف البصر منذ ولادته، قبل أن يفقد البصر نهائياً وهو في عمر الثانية عشرة.

تعبيرًا عن تفاعله مع المكان، وامتنانًا لحرارة استقباله في #العلا ، ارتدى الفنان الكبير أندريا بوتشيلي الزي السعودي أثناء حفلته الرائعة، في لفتة أضافت لأجواء مسرح مرايا تفاعلاً بديعًا. #بوتشيلي_في_العلا #شتاء_طنطورة#Bocelli pic.twitter.com/OoffZ8h1z6 — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 1, 2019

أندريا بوتشيلي يؤدي بإحساسه الفريد أغنية "If Only"، بالمشاركة مع ضيفة الحفل الفنانة المتألقة إلاريا ديلا بيديا، وعازفة الكمان أنستازيا بتريشاك، على مسرح مرايا. #بوتشيلي_في_العلا #شتاء_طنطورة#Bocelli pic.twitter.com/o6WPRNJevT — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 1, 2019