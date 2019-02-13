شاهد بالفيديو .. الملك سلمان في مكتبه بقصر الحكم

المواطن - الرياض

زار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- مكتبه في قصر الحكم في الرياض، بعد تشريفه لحفل تدشين مشروعات المنطقة .

وسأل خادم الحرمين الشريفين عن شاشات وضعت في مكتبه فأجابه أمير الرياض فيصل بن بندر بأنها ترصد على مدار الساعة شوارع الرياض .

شاهد ماذا قال #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز بعد عودته الى مكتبه في قصر الحكم. pic.twitter.com/IFJu7Qvw3G — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 13, 2019

وشاهد خادم الحرمين مقطع فيديو قصير للمشروعات التي تتم في الرياض، والتقط الصور التذكارية مع أمير الرياض ونائبه والأمراء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- قد رعى، مساء الأربعاء، حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الرياض، الذي أقيم في قصر الحكم بمنطقة الرياض.

ودشن خادم الحرمين الشريفين، مساء الأربعاء، 921 مشروعًا، بقيمة 52 مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعًا بقيمة 30 مليار ريال، ليكون إجمالي قيمة المشاريع التي تم تدشينها وكذلك التي تم وضع حجر الأساس لها، 82 مليار ريال.