شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سد البرازيل ومقتل وفقدان المئات

المواطن - متابعة

أظهرت لقطات مصورة لحظة انهيار سد في منجم للحديد تملكه شركة “فالي” في برومادينهو بولاية ميناس غرايس في البرازيل قبل أسبوع، أسفر عن فقدان المئات ومقتل عشرات الأشخاص، وتظهر مشاهد الفيديو لحظة انهيار السد بشكل مرعب ومفاجئ.

ويعد هذا الانهيار ثاني حادث سد رئيسي يضم نفس الشركة خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات.

وقال رجال إنقاذ يعملون في موقع انهيار السد أول أمس الخميس إن عدد القتلى جراء الحادث ارتفع إلى 115 بينما لا يزال 238 آخرون في عداد المفقودين، مضيفين أنه تم التعرف حتى الآن على هوية 57 شخصا تم انتشال جثثهم.

بينما قال المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو :” إنّ هناك حاليًا 248 مفقودًا، 115 قتيلاً”، لافتاً إلى أنّه تمّ التعرّف إلى 71 جثة.

وكانت السلطات البرازيلية أعلنت الخميس عن ارتفاع حصيلة الكارثة إلى 110 قتلى، فضلاً عن 238 مفقودًا في حصيلة قابلة للازدياد.