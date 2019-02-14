شاهد كيف تكافح المملكة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شاهد كيف تكافح المملكة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2019/02/14
الساعة 7:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

على مدى سنوات اتخذت المملكة العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من الأنظمة من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجددت المملكة التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

ونشر حساب التواصل الحكومي عبر تويتر مقطع فيديو يوضح الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.



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