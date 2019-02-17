شاهد.. مصير شاب سقطت مركبته من أعالي جبل فيفا جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

نشرت صحيفة” المواطن “قبل يومين مقطع فيديو مروعًا لسيارة من أعلى جبل فيفا بجازان وذلك بسبب عدم وجود مصدات خرسانية وسياج على حافة الطرق. ولكن لم يعلم الجميع مصير هذا الشاب بعد سقوطه؟

وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” المواطن ” فإن سائق المركبة ويدعى علي حسن الفيفي ( 17 ربيعا) قد غادر مستشفى فيفا وهو بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج المناسب وقد تعرض لعدة كدمات ورضوض خفيفة بسب سقوط مركبته.

من جانبهم قال الأهالي : ما زالت الطرق في محافظة فيفا والمحافظات المجاورة لها تشكل تهديدًا خطيرًا لقائدي المركبات من المواطنين أو الزوار وذلك بسبب ضيق الشوارع الرئيسية وعدم وجود مصدات خرسانية وسياج.

من جهة أخرى لا تزال مناشدات ومطالبات الأهالي في المناطق الجبلية بجازان عبر “المواطن” من الجهات المعنية متواصلة على أمل أن يتم وجود حلول لهذه الطرق التي لا زالت تحصد أرواح الأبرياء.