شباب يشوهون جدران منازل حي الخالدية بالخميس ويكسرون السيارات!

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شكا سكان حي الخالدية قرب المنادي في خميس مشيط، من إزعاج شباب من جنسيات مختلفة، يكتبون على الجدران ويجلسون أسفل الشبابيك وأمام أبواب المنازل.

وقال أحد سكان الحي في تصريحات إلى “المواطن” إن الشباب أعمارهم من 18 إلى 25 عامًا ويكتبون على الجدران ويجلسون أمام الأبواب، وعند مناصحتهم يهاجمون السيارات ويكسرونها كما ينفذون أفعالاً مشينة أخرى، لافتًا إلى أن أغلبهم جنسيات سودانية وإريترية وصومالية، ومعهم بعض الشباب السعوديين.

ولفت إلى أن الشباب يتواجدون في المنطقة من الساعة 4 عصرًا وحتى الـ3 فجرًا، مطالبين الجهات الأمنية بالتدخل السريع والأخذ على أيديهم ومنع تواجدهم في المنطقة.