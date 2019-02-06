شد شفاه الإبل وتعذيب القطط يُغرمك 500 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في 5 مناطق، بغرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، أن ضمن المخالفات تعذيب القطط بإطلاق الكلاب عليها، وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان المزايين، إضافة إلى بيع الحليب على جوانب الطرق، ما يلحق أضرارًا بالمستهلكين، علاوة على غياب تراخيص المنشآت البيطرية، ومزاولة الطب البيطري دون ترخيص، والمتاجرة بالحيوانات المريضة.

كما توزعت هذه المخالفات على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي الأنظمة.

ودعا الدويرج إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها، تجنبًا للعقوبات، مهيبًا بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للأنظمة عبر الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ.