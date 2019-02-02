شد وجذب حول قانونية قرار الانضباط بإيقاف وتغريم رئيس #النصر

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف رئيس النصر سعود آل سويلم مباراتين، مع تغريمه مليون ريال؛ وذلك بسبب تغريداته النارية ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه قصي الفواز.

واتجه القانوني أحمد الأمير للتعليق على تغريم رئيس النصر مليون ريال قائلًا: كيف يكون حكم لجنة الانضباط بإقرار مخالفة على أنها إساءة إعلامية، وكانت الغرامة مليون ريال، بالإضافة إلى إيقاف مباراتين، وهو ما يُخالف العقوبة المنصوص عليها في المادة 50/3 والتي تنص على غرامة مالية تُقدر بـ80 ألف ريال.

وأضاف الأمير: الاستناد على المادة الـ18 لإضافة عقوبة الإيقاف لمباراتين تكييف غير صحيح، وكان الأصح تكييف عقوبة الإيقاف على المادة 50/6 والمادة العاشرة من اللائحة وليس المادة الثامنة عشرة، وهذا خطأ واضح في القرار وتكييفه.

آراء قانونية تُوضح:

وعلّق القانوني خالد أبو راشد بنفس طريقة أحمد الأمير قائلًا في تصريحات لبرنامج كورة: لا يوجد تفسير لمصطلح إساءة وكأن اللجنة تنتقي من المواد ما تشاء، ولماذا إذًا غرمت الانضباط رئيس النصر بمليون ريال وإيقاف مباراتين، بينما غرّمت عبدالله بن زنان المتحدث باسم النصر 300 ألف ريال وإيقاف عام، رغم أن السبب واحد في العقوبتين بحسب نص بيان لجنة الانضباط.

في سياق آخر اتجه القانوني عبدالله الشايع للحديث عن رأيه في قرار لجنة الانضباط بإيقاف وتغريم رئيس النصر فقال: قرار تغريم وإيقاف رئيس النصر من لجنة الانضباط طُبّق قانونيًّا بشكل صحيح ولا يوجد فيه أي إشكالية.

ويذكر أن سعود آل سويلم كان توجه بنقد شديد إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وإلى لجان الاتحاد، كما وصف قصي الفواز رئيس اتحاد القدم بالفاشل وطالبه بالاستقالة بسبب عدم قدرته على إدارة أمور الاتحاد، كما انتقد رئيس النصر استمرار الأخطاء التحكيمية والتي يتعرض فريقه لها في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.