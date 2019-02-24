شرارة لحام تحرق 20 قارب صيد

المواطن - متابعة

تسبب شرارة لحام بإحراق 20 قارب صيد على الأقل في أحد الموانئ الإندونيسية.

وأوضح قائد شرطة إنجونغ بريوك في جاكرتا، أن الحريق نشب في الحوض الموجود في ميناء موارا بارو في العاصمة الإندونيسية.

وقال: إن الشرارة انطلقت من القارب أرتامينا جاي، حيث كانت تجري عمليات إصلاح ولحام، مضيفا أن الشرارة تسببت بماس كهربائي في التجهيزات الكهربائية، ثم اندلع الحريق.

وقال ضابط الشرطة إن التحقيقات حول أسباب اندلاع الحريق ما زالت جارية، رغم النتائج الأولية، مطالبا بضرورة ابتعاد العامة عن المنطقة المنكوبة.

وشارك في عمليات إطفاء الحريق، الذي اندلع مساء السبت واستمر حتى صباح الأحد، 23 رجل إطفاء.

وقال رئيس وحدة الحرائق والدفاع المدني في شمال جاكرتا، ساتريدي غوناوان، إنهم يعملون على إطفاء الحريق وفق استراتيجية لمكافحة الحرائق، وأنه تم إخلاء المصابين.

وشدد على أن العمل ينصب أيضا على إبعاد سفن الصيد التي لم تحترق من المنطقة لمنع اتساع الحريق وامتداده إلى مناطق أخرى مجاورة في عاصمة إندونيسيا.

ولم تكشف التقارير عن وقوع ضحايا جراء الحريق، غير أن تغريدات على حساب دائرة الإطفاء أشار على الأقل إلى 3 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، يبدو أنهم من عناصر الإطفاء.