شرطة مكة تطلق مبادرة فخور

المواطن - مكة المكرمة

دشنت شرطة منطقة مكة المكرمة وشرطة المحافظات التابعة لها مبادرة “فخور” المقدمة ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، وهي استمرار لعدة ورش أقيمت سابقاً بهذا الخصوص.

وأنهت شرطة مكة كافة شروط التنسيق مع الجامعات بالمنطقة واختيار الطلاب المتطوعين وتدريبهم، وبدء تنفيذ المهام التجريبية الميدانية استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن.

ولاقت التجربة استحسان الطلبة المشاركين، كما تفخر شرطة المنطقة بجهود الطلاب ومشاركتهم لرجال الأمن المهام الميدانية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدة اجتماعات عقدت في وقت سابق بمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة وعقد ورش عمل تعني بصياغة المبادرات والمخصصة هذا العام في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة واستعراض المبادرات الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.