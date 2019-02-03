شركة تطوير تعلن توفر وظائف للجنسين بعدة تخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج (طاقات)، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة نجران، بالمسميات التالية (‎مدربة قيادة، وموظفة استقبال، و‎فني دعم تقنية المعلومات، ومدير عام)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

1- مدربة قيادة (عدد 13 وظيفة – للنساء فقط):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + ضرورة وجود رخصة قيادة.

2- موظفة استقبال (وظيفة واحدة – للنساء فقط):

– التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص العلوم الإدارية (السكرتارية والأعمال المكتبية).

3- ‎فني دعم تقنية المعلومات (وظيفة واحدة – للجنسين):

– دبلوم فني أو ما يعادله في تخصص الحاسب وتقنية المعلومات.

4- ‎مدير عام (وظيفة واحدة – للنساء):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص العلوم الإدارية (إدارة أعمال).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/05/28هـ.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي:

1- مدرب قيادة (عدد 13 وظيفة): (اضغط هنا).

2- موظفة استقبال (وظيفة واحدة): (اضغط هنا).

3- ‎فني دعم تقنية المعلومات (وظيفة واحدة – للجنسين – بنجران): (اضغط هنا).

4- ‎مدير عام (وظيفة واحدة – للنساء): (اضغط هنا).