شركة طيران أديل تعلن توفر 20 وظيفة نسائية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة ، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew)، لحملة شهادة الثانوية العامة.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم طائرة (Cabin Crew).

ملخص العمل:

– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المسؤوليات

1- مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة

3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

6- المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات:

1- الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

2- الحد الأدنى للطول 160 سم .

3- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

4- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

5- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .

6- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

7- يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).