شركة طيران أديل تعلن توفر 20 وظيفة نسائية

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة ، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew)، لحملة شهادة الثانوية العامة.
واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– طاقم طائرة (Cabin Crew).
ملخص العمل:
– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.
المسؤوليات
1- مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة
3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
6- المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.
المهارات والمؤهلات:
1- الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.
2- الحد الأدنى للطول 160 سم .
3- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
4- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
5- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .
6- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
7- يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).